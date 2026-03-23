Lunes, 23 de Marzo 2026
Accidente en La Rioja: mujer ebria volcó su auto y superó el límite de alcohol permitido
Policiales

Accidente en La Rioja: mujer ebria volcó su auto y superó el límite de alcohol permitido

Una mujer de 32 años volcó su auto tras conducir con 1,96 gramos de alcohol en sangre. Este accidente resalta la necesidad de campañas de concientización sobre seguridad vial en la ciudad.

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Un accidente automovilístico se registró cuando una mujer de 32 años perdió el control de su vehículo, un Fiat Uno blanco, mientras circulaba en estado de ebriedad. El incidente ocurrió en una de las calles de la ciudad, donde el auto volcó sobre uno de sus laterales, causando la movilización inmediata de personal policial y de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial.

Las autoridades realizaron un test de alcoholemia en el lugar, que determinó un resultado positivo de 1,96 gramos de alcohol en sangre, evidenciando el estado de la conductora al momento del siniestro. Posteriormente, el vehículo fue trasladado al predio de la División para ser sometido a pericias.

Este hecho resalta la problemática del consumo de alcohol y la seguridad vial, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las campañas de concientización sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol. La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial reafirmó su compromiso en la prevención de accidentes y la promoción de conductas responsables entre los conductores.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito alcohol seguridad vial tránsito campañas de concientización
TL;DR

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