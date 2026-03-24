Martes, 24 de Marzo 2026
Accidente en Ruta 75 involucra al intendente de Castro Barros, se encuentra estable
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Accidente en Ruta 75 involucra al intendente de Castro Barros, se encuentra estable

El intendente de Castro Barros, Miguel de la Vega, chocó contra un caballo suelto en la Ruta Nacional N° 40 a la entrada de Aimogasta. Aunque no sufrió heridas graves, el incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad vial y la presencia de animales en las rutas. La comunidad exige medidas para evitar futuros accidentes.

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El intendente de Castro Barros, Miguel de la Vega, sufrió un accidente de tránsito al colisionar con un caballo suelto en la Ruta Nacional N° 40, cerca de Aimogasta, alrededor de las 22:50 del domingo. A bordo de una camioneta Toyota Hilux, el funcionario impactó con el animal, que se alejó con lesiones visibles hacia un campo cercano. Su vehículo quedó detenido en la banquina con daños materiales.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y, tras una evaluación, confirmaron que de la Vega no presentaba heridas graves. Fue asistido inicialmente en el lugar y luego trasladado al hospital zonal para un chequeo más exhaustivo. Las autoridades policiales y peritos en siniestros viales trabajaron en el sitio para determinar las circunstancias del incidente y las responsabilidades relacionadas con la presencia del equino.

Este tipo de accidentes ha generado preocupación entre los vecinos de Aimogasta, reavivando el debate sobre la problemática de los animales sueltos en las rutas. Con el aumento del tráfico, se destaca la necesidad de una mejor coordinación entre las autoridades locales y los organismos de control para prevenir futuros incidentes. La comunidad espera la implementación de medidas que aseguren la seguridad vial y el bienestar de los animales en la región.

Etiquetas: aimogasta accidente de tránsito seguridad vial animales sueltos gobierno provincial ruta nacional 40
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