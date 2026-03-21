Adolescente en terapia intensiva tras grave accidente en San Miguel

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Un accidente grave ocurrió en San Miguel, donde una adolescente se encuentra en estado crítico tras chocar con una Ford Ranger. La joven, que no llevaba casco, viajaba en motocicleta cuando perdió el control y colisionó contra el vehículo que estaba detenido.

Los servicios de emergencia y la División Accidentes Viales intervinieron rápidamente. La motociclista fue llevada a la Unidad de Terapia Intensiva con un traumatismo de cráneo y fractura de fémur. En tanto, la conductora de la Ranger se encuentra internada para observación bajo la supervisión del juez Jorge Jalil.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de respetar las normas de seguridad vial, especialmente entre los motociclistas, quienes son más vulnerables. Autoridades locales están trabajando en campañas de concientización para prevenir accidentes y mejorar la seguridad en las rutas.

La comunidad de San Miguel está conmocionada y espera que la justicia actúe rápidamente para esclarecer lo sucedido. La situación ha generado un debate sobre la seguridad vial en la provincia, donde se busca implementar medidas más efectivas para reducir la siniestralidad y fomentar una conducción más segura.