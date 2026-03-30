Lunes, 30 de Marzo 2026
Agresión en Los Sarmientos: dos jóvenes detenidos tras ataque en boliche local
Policiales

Agresión en Los Sarmientos: dos jóvenes detenidos tras ataque en boliche local

La policía de Chilecito detuvo a dos hombres tras una agresión brutal en el boliche “Baru”. La víctima, Ruiz Almonacid, sufrió lesiones con un pico de botella. La comunidad está consternada.

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La intervención de la policía en Chilecito se produjo tras la difusión de un video que mostraba una violenta agresión en el distrito Los Sarmientos. El incidente tuvo lugar cerca del boliche “Baru” en la calle Leandro Alem, donde un joven, Ruiz Almonacid, fue atacado por dos individuos tras una discusión dentro del local.

A pesar de que la víctima no había denunciado lo sucedido ni acudido al hospital al principio, los agentes de la Comisaría Primera lograron localizarlo en su hogar en el Barrio El Nevado. Ruiz relató que al salir del boliche fue abordado por sus agresores, uno de los cuales, de apellido Ruarte, le causó lesiones con un pico de botella de vidrio, mientras que el otro, Villalba, le propinó patadas mientras se encontraba en el suelo.

Un examen médico confirmó que Ruiz tenía hematomas y excoriaciones, aunque las heridas no eran graves. Ante la gravedad de los hechos, el Juez Alberto Marcelo Carrizo ordenó la detención de los implicados por lesiones con arma blanca. Ruarte se presentó en la comisaría con su abogado, mientras que Villalba fue arrestado en un comercio de su padre. Ambos se encuentran actualmente en la División Alcaidía Policial a disposición del juez.

Etiquetas: chilecito policía agresión lesione justicia comunidad
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