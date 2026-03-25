Agresor de barrio 1° de Diciembre detenido: un vecino víctima de un violento ataque

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Efectivos de la Comisaría Tercera detuvieron a un hombre acusado de agredir a un vecino con un destornillador durante una pelea en la intersección de calles Galaxia y Venus. La captura se llevó a cabo siguiendo la orden de la jueza Torres, después de que el agresor permaneciera prófugo desde el sábado pasado.

La víctima, que se encuentra en estado crítico, recibió una herida profunda en el tórax, lo que requirió su traslado urgente al Hospital Enrique Vera Barros, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Un informe médico indicó que sufre de un «hemotórax producto de la perforación de un pulmón» debido al ataque.

El detenido enfrentará cargos por «Tentativa de Homicidio» y está a disposición de la justicia para declarar sobre los hechos que generaron preocupación entre los vecinos de la zona, quienes presenciaron la violenta gresca.