Alerta en Chepes: un niño de cuarto grado lleva un cuchillo a la escuela

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La comunidad educativa se encuentra preocupada tras el descubrimiento de un cuchillo en un establecimiento escolar. Un estudiante de cuarto grado llevó el arma al colegio, lo que generó inquietud entre padres y docentes. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Este suceso ha dejado a la comunidad escolar en estado de consternación, resaltando la necesidad de garantizar un ambiente seguro para los estudiantes. Equipos interdisciplinarios trabajan para ofrecer apoyo a quienes se vieron afectados, mientras se programan reuniones con padres para abordar inquietudes y fortalecer las medidas de seguridad.

Las autoridades educativas están revisando los protocolos de actuación para asegurar respuestas adecuadas en el futuro. Se espera que, en las próximas semanas, se implementen talleres sobre resolución de conflictos y manejo de emociones, buscando equipar a los alumnos con herramientas para manejar tensiones y fomentar una cultura de paz y respeto en la comunidad escolar.