Alerta en Neuquén por desaparición de una adolescente de 12 años

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Las autoridades de Neuquén han activado el Alerta Nati para encontrar a Romina Tiziana Tobares, una adolescente de 12 años desaparecida desde la noche del martes 12 de mayo. La joven fue vista por última vez en el Hogar Lago Espejo, en la capital provincial.

Romina tiene una estatura de 1.55 metros, piel morena, cabello largo y ondulado, ojos marrones y es de contextura delgada. En el momento de su desaparición, llevaba una campera deportiva negra, un pantalón azul y zapatillas blancas. La Unidad Fiscal de Homicidios está a cargo de la investigación y solicita que quienes tengan información se comuniquen con la Comisaría 7ma.

La desaparición ha suscitado gran preocupación en la comunidad, y familiares y amigos están trabajando para difundir su imagen y colaborar en la búsqueda. Se están realizando operativos de rastrillaje en diferentes puntos de la ciudad, con la participación de voluntarios.

El caso de Romina refleja un preocupante fenómeno de desapariciones de menores en Argentina, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los mecanismos de prevención y atención para proteger a los jóvenes del país.