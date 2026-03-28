Sábado, 28 de Marzo 2026
Alertan sobre cédulas falsas en causas judiciales: un riesgo para los ciudadanos de La Rioja
Policiales

Alertan sobre cédulas falsas en causas judiciales: un riesgo para los ciudadanos de La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia identificó el uso de una cédula falsa en un caso de violencia de género, lo que podría desencadenar responsabilidades penales y disciplinarias. La integridad del sistema judicial se ve comprometida, y se enviarán informes al Consejo Profesional de Abogados de La Rioja para evaluar la situación.

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Un análisis reciente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reveló el uso de una cédula de notificación falsa en una causa judicial. Este informe surgió a partir de las actuaciones de la Secretaría del Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 1, donde se constató que el imputado había presentado un documento que simulaba ser emitido por el Juzgado, solicitando el pago de una tasa de justicia.

Las verificaciones realizadas mostraron que dicha cédula no había sido confeccionada ni registrada por el personal autorizado, y no figuraba en los sistemas oficiales. Se advirtió que su contenido no coincidía con las resoluciones del caso, sugiriendo la posible existencia de documentación apócrifa.

El TSJ destacó la gravedad de utilizar documentación falsa en procesos judiciales, lo que podría acarrear consecuencias penales y responsabilidades disciplinarias para los profesionales del derecho involucrados. Además, se remitió copia certificada de las actuaciones al Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja para evaluar la conducta de los letrados matriculados.

Esta situación plantea un desafío para las autoridades competentes y afecta la confianza pública en el sistema judicial, resaltando la necesidad de proteger la integridad y credibilidad de las instituciones.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia documentación falsa justicia gobierno provincial letrados matriculados
TL;DR

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