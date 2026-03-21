Sábado, 21 de Marzo 2026
Allanamiento en Islas Malvinas: detienen a mujer en operativo contra el narcomenudeo
Policiales

Allanamiento en Islas Malvinas: detienen a mujer en operativo contra el narcomenudeo

Un operativo en la Capital resultó en la detención de una mujer de 45 años por narcotráfico en el barrio Islas Malvinas. La investigación sigue, y se prevén nuevas acciones para desarticular puntos de venta de drogas.

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Un operativo contra el narcomenudeo se realizó en la Capital, resultando en la detención de una mujer de 45 años, identificada como Carrizo, en un allanamiento en el barrio Islas Malvinas, sobre la avenida 1° de Marzo. La operación fue ordenada por la Justicia Federal en el marco de una investigación por la presunta venta de drogas.

La detenida se encontraba en el domicilio al momento del ingreso policial y quedó imputada por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes. Posteriormente, fue trasladada a una dependencia policial. Hasta ahora, no se han proporcionado detalles sobre la cantidad de droga incautada ni otros elementos secuestrados durante el procedimiento.

Este operativo forma parte de una serie de acciones destinadas a desarticular puntos de venta en distintos sectores de la ciudad, reflejando un compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcomenudeo. Se anticipa que se tomarán nuevas medidas en las próximas horas mientras las investigaciones continúan, buscando identificar más lugares de venta y llevar a los responsables ante la justicia.

El impacto de estos allanamientos es considerable, ya que se busca mejorar la seguridad y la tranquilidad en los barrios afectados. La creciente preocupación de los vecinos ha impulsado un mayor involucramiento de la justicia y las fuerzas de seguridad, que trabajan conjuntamente para abordar este problema social.

Etiquetas: argentina narcomenudeo allanamiento justicia federal seguridad fuerzas de seguridad
TL;DR

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