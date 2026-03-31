Martes, 31 de Marzo 2026
Ataque escolar en Santa Fe deja un muerto y varios heridos, conmoción en el país
Policiales

Ataque escolar en Santa Fe deja un muerto y varios heridos, conmoción en el país

Un ataque en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal dejó un muerto y ocho heridos. El agresor, un alumno de 15 años, fue detenido y se encuentra bajo la justicia juvenil. La comunidad escolar enfrenta una tragedia sin precedentes.

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Un ataque en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” en San Cristóbal, Santa Fe, resultó en la muerte de un estudiante de 13 años, Ian Cabrera, a manos de un compañero de 15 años. Este incidente dejó también a ocho estudiantes heridos, de los cuales seis fueron dados de alta rápidamente, mientras que dos permanecen en tratamiento en hospitales cercanos.

El agresor utilizó una escopeta calibre 12/70 que pertenecía a su abuelo. La fiscal Carina Gerbaldo, a cargo de la investigación, confirmó que el tirador acercó a sus amigos en el pasillo de la escuela, generando confusión antes de proceder al ataque en el baño. Testigos reportaron entre siete y ocho disparos que llevaron a los estudiantes a huir en pánico.

Las autoridades hallaron en la escuela varios indicios del ataque, incluyendo cartuchos y perdigones. El agresor, actualmente bajo custodia, no será juzgado por la nueva Ley Penal Juvenil, ya que no se aplicará en su caso. La situación ha generado conmoción y debate en la comunidad educativa y entre las familias afectadas.

Etiquetas: santa fe san cristóbal ataque escolar política juvenil justicia juvenil educación
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