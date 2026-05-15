Un hombre arrestado por amenazar con un cuchillo a su pareja en Matadero

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Un hombre de 37 años fue detenido en Chilecito por amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo en un incidente registrado en el barrio Matadero. La situación se originó tras una discusión acalorada con su pareja, una mujer de 38 años de apellido Bazán, quien se vio en peligro cuando el agresor, de apellido Nieva, tomó un cuchillo tipo carnicero y profirió amenazas.

La intervención policial fue solicitada ante el inminente riesgo, y los efectivos de la Comisaría Tercera lograron reducir al agresor en el lugar. El cuchillo utilizado en la amenaza fue secuestrado como prueba y el hombre quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por violencia de género.

Este suceso resalta la importancia de abordar la violencia en las relaciones de pareja, un problema que afecta a muchas personas en la comunidad. Especialistas y organizaciones sociales han instado al Estado a aumentar la intervención en la prevención de estos casos y a promover políticas públicas que fomenten la educación sobre el respeto y la igualdad.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de que las víctimas denuncien situaciones de riesgo, recordando que hay recursos disponibles para quienes se encuentren en circunstancias similares.