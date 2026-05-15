Viernes, 15 de Mayo 2026
Primera visita del año a la cárcel de La Rioja: el rol del Fiscal General en la supervisión
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Primera visita del año a la cárcel de La Rioja: el rol del Fiscal General en la supervisión

El Fiscal General Javier Vallejos lideró una visita al Servicio Penitenciario Provincial para verificar la situación de los internos y asegurar el cumplimiento de normativas. La actividad busca optimizar el sistema carcelario y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

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La primera visita general de cárcel al Servicio Penitenciario Provincial fue liderada por el Fiscal General, Javier Vallejos, con el objetivo de garantizar la legalidad y supervisar los procesos judiciales de las personas privadas de libertad. La comitiva, integrada por fiscales y directores del Ministerio Público Fiscal, se reunió con las autoridades de la Función Judicial de La Rioja para verificar la situación de la población carcelaria.

Durante la jornada, se establecieron diálogos directos entre el equipo del MPF y los internos, abordando aspectos legales y condiciones de habitabilidad. Esta intervención busca asegurar el cumplimiento de las políticas penitenciarias y la legalidad de las actuaciones. Además, se realizaron mesas de diálogo con el personal penitenciario para recopilar información que será analizada para mejorar el sistema penal y carcelario provincial.

Por otro lado, autoridades del Tribunal Superior de Justicia, encabezadas por Claudio Nicolás Saúl y Gabriela Irina Asís, informaron a los internos sobre sus situaciones procesales. Estas acciones son cruciales para garantizar que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad y para fortalecer el compromiso con la justicia en la provincia.

Etiquetas: la rioja ministerio público fiscal servicio penitenciario provincial derechos humanos justicia políticas penitenciarias
TL;DR

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