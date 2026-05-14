Jueves, 14 de Mayo 2026
Ruta 79 con tráfico complicado: accidente violento pero sin heridos en La Rioja
Policiales

Ruta 79 con tráfico complicado: accidente violento pero sin heridos en La Rioja

Un choque violento en la Ruta 79, sin heridos, reaviva la preocupación por la presencia de animales sueltos. Los vecinos exigen medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en la zona.

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Un choque violento contra un animal suelto ocurrió en la Ruta 79, generando alarma por la recurrencia de estos incidentes en la zona. A pesar de los daños materiales significativos en el vehículo, los ocupantes resultaron ilesos y no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica.

La policía y efectivos preventores confirmaron que el accidente se produjo en un tramo conocido por la presencia de ganado y animales silvestres descontrolados. Esta situación representa un riesgo constante para la seguridad vial de quienes transitan por el sur de la provincia. Los ciudadanos han expresado su preocupación por la falta de medidas adecuadas para controlar el tránsito de animales en la vía, reiterando la necesidad de implementar políticas efectivas que garanticen la seguridad en estos tramos críticos.

En un contexto donde la seguridad en las rutas es cada vez más relevante, las autoridades provinciales y locales deben evaluar la situación y adoptar medidas preventivas. La vigilancia y la concientización sobre el control de animales sueltos son esenciales para evitar futuros accidentes que pudieran tener consecuencias graves.

Etiquetas: ruta 79 accidente de tránsito seguridad vial la rioja animales sueltos prevención de accidentes
TL;DR

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