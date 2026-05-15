Viernes, 15 de Mayo 2026
Robos en aumento: 'Fideo' vuelve a generar preocupación en Avenida Circunvalación
Policiales

Robos en aumento: 'Fideo' vuelve a generar preocupación en Avenida Circunvalación

Un delincuente conocido como «Fideo» volvió a ser noticia tras un intento de robo en «Terebinto» sobre la Avenida Circunvalación, generando preocupación entre los comerciantes que piden más seguridad.

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Un reciente hecho delictivo ha generado alarma en la comunidad tras el ingreso ilícito de un conocido delincuente apodado «Fideo» al local comercial «Terebinto», ubicado en la Avenida Circunvalación. Este incidente ha reavivado las preocupaciones entre los comerciantes de la zona, quienes demandan mayor presencia policial y patrullajes preventivos.

Los propietarios de negocios han manifestado su temor ante un clima de inseguridad creciente, que afecta no solo sus actividades económicas, sino también la calidad de vida de los vecinos. En respuesta a esta situación, se han comenzado a organizar reuniones entre líderes comunitarios, representantes de la policía y funcionarios del gobierno local para buscar soluciones efectivas.

La inseguridad en la Avenida Circunvalación es parte de un patrón que ha ido en aumento, lo que ha llevado a los ciudadanos a exigir acciones concretas por parte de las autoridades. Desde el ámbito político, se discute la posibilidad de aumentar los recursos destinados a la seguridad pública, aunque aún no se han anunciado medidas específicas.

La percepción de inseguridad impacta en los hábitos de consumo, ya que muchos prefieren no salir a la calle en horas nocturnas o evitar ciertos lugares. La situación actual resalta la necesidad urgente de una respuesta clara por parte del Gobierno provincial.

Etiquetas: la rioja inseguridad comercio avenida circunvalación gobierno provincial patrullajes
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