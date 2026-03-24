Atropello en Chepes: joven alcoholizado causa accidente con motociclistas

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Un grave accidente se registró en la ciudad de Chepes, donde un joven de 26 años, identificado como Llanos, embistió a una motocicleta en la intersección de San Martín y Pelagio B. Luna. El incidente ocurrió a las 07:00 horas, cuando un automóvil Ford Ka blanco chocó contra una motocicleta Zanella 110 cc que era conducida por dos hombres. Tras el impacto, el conductor del auto se dio a la fuga, dejando a los ocupantes de la moto heridos.

Los heridos fueron identificados como Agüero, de 25 años, quien sufrió una doble fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda, y Gómez, de 44 años, que presentó lesiones leves. Agüero permanece internado y podría ser trasladado a la Capital riojana. La búsqueda de Llanos concluyó horas después, siendo localizado por la Comisaría de Distrito Chepes, donde se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un alarmante resultado de 1,73 g/l de alcohol en sangre.

Debido a estos hechos, Llanos fue detenido preventivamente por orden judicial y se encuentra en una dependencia policial a la espera de las acciones legales correspondientes. Este accidente ha generado conmoción en la comunidad y resalta la importancia de la concientización sobre los peligros de conducir bajo efectos del alcohol, con autoridades locales haciendo un llamado a la responsabilidad vial.