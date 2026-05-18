Avenida Independencia cerrada tras volcadura de vehículo en accidente.

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Un accidente vial ocurrió esta mañana en avenida Independencia y Chile, donde un vehículo Volkswagen Polo azul chocó contra un poste de luz y volcó. Las causas del siniestro aún no han sido determinadas.

Al lugar acudieron efectivos de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes realizaron tareas de prevención, como el corte del suministro eléctrico del automóvil y el control de derrames. También aseguraron la escena para evitar complicaciones adicionales.

El conductor, Cristian Olmedo, de 34 años, recibió asistencia hasta la llegada del personal del DEM 107. Afortunadamente, no sufrió lesiones y solo se reportaron daños materiales.

La Policía de la Provincia también colaboró en el control y asistencia en el sitio del accidente, subrayando la importancia de la seguridad vial y la necesidad de precaución en las calles, especialmente en horarios críticos.