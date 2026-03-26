Jueves, 26 de Marzo 2026
Búsqueda intensiva en el Cerro Bonete tras la desaparición de una turista en Vinchina
Policiales

Búsqueda intensiva en el Cerro Bonete tras la desaparición de una turista en Vinchina

Una mujer está desaparecida en el Cerro Bonete, Vinchina, desde el 23 de marzo. La búsqueda, coordinada por autoridades locales, incluye drones y despliegue terrestre. La comunidad está atenta a los avances.

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Las autoridades de Vinchina continúan la búsqueda de una mujer que se encuentra extraviada en el Cerro Bonete desde la noche del pasado 23 de marzo. El grupo al que pertenece ignoró las advertencias del Secretario de Turismo local y no cumplió con los protocolos de registro ante las autoridades competentes.

El operativo de rescate se inició el 24 de marzo, tras el reporte realizado por la pareja de la mujer en la Subcomisaría de Jagüé. La Comisario Gladys Gaitán lidera las tareas, que incluyen la colaboración de un guía especializado, Facundo Carrizo, quien ha alcanzado hasta 5.400 msnm sin resultados positivos hasta el momento. Además, se han incorporado drones para el reconocimiento del terreno.

El rastrillaje se ha extendido a áreas de llanura y periféricas con el uso de motocicletas y camionetas. La Intendenta Adriana Arias ha coordinado asistencia sanitaria en la zona, y se insta a la comunidad a mantenerse informada a través de fuentes oficiales mientras prosiguen las acciones en la cordillera.

Etiquetas: vinchina cerro bonete búsqueda de persona emergencia turismo la rioja
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