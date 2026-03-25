Búsqueda sin descanso de andinista extraviada en la cordillera de Vinchina

La desaparición de una mujer que practicaba andinismo en la cordillera riojana ha movilizado a los servicios de emergencia en el departamento Vinchina. Equipos de rescate y fuerzas de seguridad han iniciado un operativo en la zona montañosa, donde la turista perdió el rastro mientras realizaba actividades de ascenso.
Las condiciones climáticas y la geografía compleja del área han activado los protocolos de búsqueda. Los profesionales especializados que participan en la operación enfrentan desafíos significativos, dada la urgencia de encontrar a la mujer y garantizar la seguridad de los aventureros en la región.
Vinchina, conocida por sus paisajes y oportunidades para el andinismo, ha visto un aumento en el turismo en los últimos años. Sin embargo, la geografía impredecible presenta riesgos que deben considerarse. Las autoridades locales instan a los turistas a informarse sobre las condiciones antes de practicar deportes en la montaña.
El operativo de búsqueda continuará hasta localizar a la mujer desaparecida. La comunidad está atenta a los avances y espera una respuesta positiva de las autoridades comprometidas con el rescate.