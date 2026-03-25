Miércoles, 25 de Marzo 2026
Búsqueda sin descanso de andinista extraviada en la cordillera de Vinchina
Policiales

Búsqueda sin descanso de andinista extraviada en la cordillera de Vinchina

La desaparición de una mujer durante una actividad de andinismo en Vinchina ha movilizado a equipos de rescate en la región. Las autoridades están comprometidas en garantizar su seguridad y la de otros turistas.

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La desaparición de una mujer que practicaba andinismo en la cordillera riojana ha movilizado a los servicios de emergencia en el departamento Vinchina. Equipos de rescate y fuerzas de seguridad han iniciado un operativo en la zona montañosa, donde la turista perdió el rastro mientras realizaba actividades de ascenso.

Las condiciones climáticas y la geografía compleja del área han activado los protocolos de búsqueda. Los profesionales especializados que participan en la operación enfrentan desafíos significativos, dada la urgencia de encontrar a la mujer y garantizar la seguridad de los aventureros en la región.

Vinchina, conocida por sus paisajes y oportunidades para el andinismo, ha visto un aumento en el turismo en los últimos años. Sin embargo, la geografía impredecible presenta riesgos que deben considerarse. Las autoridades locales instan a los turistas a informarse sobre las condiciones antes de practicar deportes en la montaña.

El operativo de búsqueda continuará hasta localizar a la mujer desaparecida. La comunidad está atenta a los avances y espera una respuesta positiva de las autoridades comprometidas con el rescate.

Etiquetas: vinchina búsqueda y rescate andinismo deportes de aventura emergencia seguridad turística
TL;DR

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