Lunes, 30 de Marzo 2026
Caza furtiva en La Pampa: dos riojanos arrestados por posesión ilegal de armas
Policiales

Caza furtiva en La Pampa: dos riojanos arrestados por posesión ilegal de armas

Durante un operativo en La Pampa, la policía interceptó a cinco hombres, dos de ellos oriundos de La Rioja, con armas sin permisos. Se labró un acta por violar la Ley de Recursos Naturales.

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Durante un patrullaje en un predio rural de Telén, La Pampa, efectivos policiales interceptaron a cinco hombres que viajaban en una camioneta Ford Ranger blanca. Entre los ocupantes se encontraban dos personas oriundas de La Rioja, dos de Victorica y uno de Buenos Aires, quienes intentaban abandonar el lugar al momento de ser detenidos.

El comisario José Luis Poblet informó que al solicitar la documentación para la caza, se detectó que al menos uno de los hombres no contaba con los permisos necesarios. A pesar de que uno de ellos afirmó ser propietario de un establecimiento en la zona, las verificaciones digitales confirmaron la falta de autorización para estar en el lugar y realizar actividades de caza.

Dentro del vehículo, la policía encontró tres armas de fuego desenfundadas, lo que constituyó una infracción grave. Se levantó un acta por violar la Ley Provincial N° 1194 de Recursos Naturales, que regula esta actividad. El operativo subraya la relevancia de los controles de seguridad en áreas rurales, donde la caza sin permisos puede representar un riesgo tanto para la fauna como para la seguridad de los habitantes.

Etiquetas: argentina la pampa policía caza infracción seguridad rural
TL;DR

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