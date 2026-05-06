Chilecito: detención de un hombre tras robo en veterinaria local

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La colaboración entre ciudadanos y fuerzas de seguridad resultó crucial para la captura de un sospechoso de hurto en el centro de la ciudad. El incidente ocurrió alrededor de las 09.40 horas, cuando el propietario de una veterinaria denunció que un hombre había robado mercadería y huyó a pie.

Gracias a la denuncia inmediata, efectivos de la policía lograron interceptar al acusado, identificado como Bellido, de 28 años y oriundo de Tucumán, en la puerta del Banco Nación. Durante la requisa, encontraron en su mochila 18 prendas de vestir para perros. Además, se descubrió que portaba una sustancia vegetal compatible con cannabis sativa.

Bellido enfrenta cargos por hurto en flagrancia y una infracción a la Ley de Estupefacientes, siendo el caso llevado ante la Justicia. El damnificado ya presentó la denuncia correspondiente y el sospechoso permanece detenido en la Alcaidía Policial.

Este suceso pone de relieve la efectividad de la rápida acción policial y el apoyo de la comunidad en la lucha contra la delincuencia, enviando un mensaje claro sobre el compromiso con la seguridad pública.