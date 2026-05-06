Miércoles, 6 de Mayo 2026
Femicidio en La Rioja: piden prisión perpetua para el acusado Jonathan Tejada
Policiales

Femicidio en La Rioja: piden prisión perpetua para el acusado Jonathan Tejada

Los fiscales piden prisión perpetua para Jonathan Tejada Peralta por el femicidio de una trabajadora sexual en enero de 2022, destacando la brutalidad del ataque y la clara intención de matar. La prueba presentada incluye testimonios y evidencias que confirman la culpabilidad del acusado.

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Los fiscales Rafael Diego López y José Oliveros Icazatti pidieron la pena de prisión perpetua para Jonathan Tejada Peralta, acusado de homicidio agravado por alevosía y razones de género, en un caso que ha sido catalogado como **femicidio**. Durante la audiencia de alegatos, señalaron que la prueba presentada es "contundente, suficiente y concordante" para demostrar su culpabilidad.

El crimen ocurrió el 20 de enero de 2022, cuando Tejada Peralta contactó a la víctima a través de Facebook y la llevó a su domicilio en el barrio La Florida. Tras una discusión sobre el costo del servicio sexual, el imputado la atacó con un cuchillo y le causó múltiples heridas, además de golpearla con un bloque de cemento, lo que resultó en su muerte por un traumatismo craneoencefálico severo.

La Fiscalía presentó pruebas testimoniales, incluyendo un relato de un allegado al imputado que mencionó que Tejada Peralta reconoció haber cometido el homicidio. También se aportaron registros fílmicos, informes telefónicos y pericias criminalísticas que confirmaron la mecánica del hecho y la violencia ejercida, además de señalar el contexto de violencia de género que rodeaba a la víctima.

Los fiscales argumentaron que el accionar posterior del imputado, que incluyó limpiar la escena del crimen, refuerza su responsabilidad penal, evidenciando una clara conciencia de culpabilidad.

Etiquetas: argentina homicidio femicidio violencia de género justicia fiscalía
TL;DR

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