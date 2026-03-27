Viernes, 27 de Marzo 2026
Chilecito en alerta: detención por siniestro vial con alto nivel de alcoholemia
Policiales

Chilecito en alerta: detención por siniestro vial con alto nivel de alcoholemia

La policía realizó un allanamiento en el barrio Tamberías del Inca, deteniendo a un hombre por un choque que dejó a una persona herida. El detenido, con 1,23 g/l de alcohol en sangre, quedó a disposición judicial.

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Un operativo policial tuvo lugar el viernes a las 18.00 horas en el barrio Tamberías del Inca, donde se detuvo a un hombre de apellido Morán y se secuestró un automóvil Ford Fiesta. La acción fue ordenada por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, bajo la dirección del Dr. Alberto Marcelo Carrizo.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle Pte. Aramburu N° 1050 por efectivos de la División Accidentes Viales. Morán enfrenta cargos por "lesiones graves" según el artículo 90 del Código Penal Argentino y presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1,23 g/l al momento de su detención. Tras los procedimientos pertinentes, fue alojado en la División Alcaidía Policial.

Este operativo está relacionado con un choque ocurrido en la intersección de Avenida Pelagio B. Luna y calle Antonia Iribarren, donde la ciudadana Gabriela Barrera Barrionuevo resultó damnificada. El vehículo secuestrado se encuentra depositado en el predio de la División de Accidentes Viales como parte de la investigación.

Etiquetas: la rioja barrio tamberías del inca accidente de tránsito detención lesiones graves policía
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