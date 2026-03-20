Chilecito: un hombre pierde $25 millones en un engaño de un falso espiritista

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Un hombre de 52 años en Chilecito ha denunciado un grave caso de estafa y extorsión que le ha ocasionado un perjuicio económico de más de $25.600.000. La denuncia fue presentada el 18 de marzo ante el Departamento de Investigaciones, en relación a un caso de extorsión tipificado en el artículo 168 del Código Penal Argentino.

Según el relato del denunciante, el incidente comenzó el 16 de febrero cuando se encontró con una publicación en Facebook sobre prácticas de curaciones espirituales y tarot. Posteriormente, fue contactado por un número internacional a través de WhatsApp, donde un individuo que se identificó como “espiritista” le ofreció rituales a cambio de dinero. Durante una videollamada, los delincuentes obtuvieron material íntimo del hombre, lo que desencadenó amenazas y presiones para realizar transferencias bancarias.

Entre el 17 de febrero y el 4 de marzo, el hombre realizó varias transferencias a distintas cuentas bajo la amenaza de que se difundiría el contenido comprometedor. La investigación sigue activa para identificar a los responsables de esta maniobra delictiva. La Unidad Regional Segunda de Policía ha instado a la comunidad a tener precauciones ante contactos desconocidos que ofrezcan servicios esotéricos o intenten extorsionar.