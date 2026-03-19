Jueves, 19 de Marzo 2026
Chilecito: un hombre pierde más de 25 millones en una estafa de extorsión
Policiales

Chilecito: un hombre pierde más de 25 millones en una estafa de extorsión

Un hombre de 52 años fue víctima de una estafa que le costó $25.600.000 tras ser extorsionado por delincuentes que obtuvieron material íntimo. La Policía de Chilecito investiga el caso y ofrece recomendaciones para prevenir estos delitos.

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Un hombre de 52 años fue víctima de una estafa virtual tras ser extorsionado por delincuentes que le amenazaron con difundir material íntimo. La denuncia fue presentada el 18 de marzo, aunque los hechos se remontan a mediados de febrero, cuando la víctima contactó a un supuesto servicio de tarot a través de Facebook.

Según el relato del afectado, fue derivado a WhatsApp, donde un «espiritista» le ofreció rituales a cambio de dinero. Durante una videollamada, los delincuentes obtuvieron imágenes comprometedoras, lo que dio inicio a una agresiva campaña de extorsión. Las amenazas incluían la difusión del material entre familiares y en redes sociales, aumentando la presión sobre el hombre.

Ante el temor por su privacidad, el damnificado realizó múltiples transferencias bancarias entre el 17 de febrero y el 4 de marzo, acumulando una pérdida total de $25.600.000. La investigación, que se encuentra en curso bajo la carátula de extorsión, está a cargo del Departamento de Investigaciones de Chilecito, que analiza las pruebas y rastrea las cuentas utilizadas por los estafadores.

La Policía de la Provincia ha emitido recomendaciones para prevenir que más personas caigan en estas redes delictivas, instando a la comunidad a no compartir información personal ni realizar transferencias de dinero ante amenazas o promesas relacionadas con prácticas esotéricas en redes sociales.

Etiquetas: la rioja chilecito extorsión estafa policía investigaciones
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