Viernes, 8 de Mayo 2026
Colisión en Sanagasta: automóvil impacta contra camión municipal sin heridos
Policiales

Colisión en Sanagasta: automóvil impacta contra camión municipal sin heridos

Un accidente en el barrio 10 de Mayo involucró a un automóvil y un camión municipal, dejando solo daños materiales. Las autoridades evalúan medidas de seguridad vial para prevenir futuros incidentes.

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Este jueves por la mañana, un grave accidente tuvo lugar en el barrio 10 de Mayo, donde un automóvil particular chocó contra un camión municipal. A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:23, a pocos metros de la plaza del barrio. Un automóvil Renault Twingo, conducido por Jorge Fuentes, perdió el control y se estrelló contra la parte trasera del vehículo de servicios públicos que estaba estacionado. La policía, bajo la dirección del Comisario Inspector Roger Villegas y el Comisario Ariel Romero, llegó rápidamente al lugar para gestionar la situación.

Las autoridades locales han comenzado a considerar la implementación de medidas de seguridad vial para evitar futuros accidentes en la zona. Se enfatiza la importancia de mantener la precaución en las calles, especialmente en horarios de mayor tránsito, para garantizar la seguridad de todos los vecinos y transeúntes.

Etiquetas: 10 de mayo la rioja accidente de tránsito seguridad vial autoridades locales investigación
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