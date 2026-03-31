Condena histórica en Chepes: 14 años de prisión por abuso sexual

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Un hombre fue condenado a 14 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado, en un fallo emitido por la Cámara Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción Judicial. La sentencia, que resalta la protección de las infancias, se originó tras años de silencio de la víctima, quien en 2018 tenía solo 8 años.

La investigación se inició cuando la joven, ya en su adolescencia, pudo relatar los abusos sufridos, gracias a un abordaje interdisciplinario. El tribunal incluyó medidas reparatorias, como la pérdida de derechos civiles del condenado y la garantía de tratamiento psicológico gratuito para la víctima, priorizando así su salud mental.

La resolución también subraya la vulnerabilidad de la niña frente a su progenitor y la importancia de dar voz a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de abuso. Este caso refuerza el compromiso de la Justicia en la lucha contra delitos de abuso sexual, buscando no solo sancionar al agresor, sino también asegurar el bienestar y la recuperación de la víctima.