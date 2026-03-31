Martes, 31 de Marzo 2026
Cuerpo de Luis Gonzales hallado en el Dique de Olta tras búsqueda exhaustiva
Policiales

Cuerpo de Luis Gonzales hallado en el Dique de Olta tras búsqueda exhaustiva

La comunidad de Olta está sumida en el dolor tras el hallazgo del cuerpo de Luis Gonzales, quien estaba desaparecido. Se espera la confirmación formal y respuestas sobre las causas de su deceso.

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La comunidad de Olta está sumida en un estado de tristeza tras el hallazgo del cuerpo de un joven que había desaparecido recientemente. Luis Gonzales, muy querido entre sus allegados, generó gran preocupación en los días previos a su fallecimiento.

Personal de la Comisaría de Olta, junto a efectivos especializados del Departamento CAPE, realizó intensos rastrillajes en la quebrada donde se encontraba un pozo de agua. Tras una ardua búsqueda, lograron localizar el cuerpo sin vida a una profundidad aproximada de tres metros. Este fue extraído mediante técnicas de buceo y rescate.

Se espera la identificación formal del cuerpo por parte de los familiares para confirmar que efectivamente se trata de Luis Daniel González Cuello. El cuerpo ha sido trasladado al Hospital Zonal “Dr. Luis Agote”, donde se llevará a cabo el examen médico legal correspondiente. Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación bajo la supervisión judicial del Dr. Alejandro Antonio Aquiles.

La angustia de la comunidad se intensifica mientras aguardan respuestas sobre las circunstancias que rodearon la tragedia del joven, quien dejó una profunda huella en quienes lo conocieron.

Etiquetas: olta la rioja búsqueda policía fallecimiento comunidad
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