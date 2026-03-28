Sábado, 28 de Marzo 2026
Defensa de Anaí Gómez presenta pedido de nulidad en el caso Simón ante la justicia riojana
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Defensa de Anaí Gómez presenta pedido de nulidad en el caso Simón ante la justicia riojana

El abogado Gabriel Pavón solicitó la nulidad de la causa por homicidio culposo contra Anaí Gómez, argumentando que su clienta no estaba presente durante el fallecimiento del bebé Simón. La defensa destaca que la participación de Gómez finalizó horas antes del trágico suceso, lo que podría cambiar el rumbo del caso.

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El abogado Gabriel Pavón presentó un recurso ante la Justicia argumentando que su defendida, Anaí Gómez, no estaba en el hospital al momento del fallecimiento del bebé Simón. La defensa sostiene que la acusación de homicidio culposo carece de fundamentos sólidos.

El hecho, ocurrido el 8 de febrero, terminó en tragedia debido a una asfixia neonatal. Según la acusación, tanto Gómez como el licenciado Paz intervinieron en el parto, pero la defensa afirma que la participación de Gómez se limitó a su turno, que finalizó a las 8 de la mañana, antes del fatal desenlace que sucedió a las 10:45.

Pavón solicitó la nulidad del decreto de apertura de la causa ante la jueza Gisella Flamini, argumentando que en el documento no se detalla la conducta ilícita atribuida a Gómez. La defensa destaca que durante el tiempo que estuvo en el hospital, Gómez realizó procedimientos estándar, como la rotura de bolsa, antes de que otros profesionales asumieran el control del parto.

El abogado considera que la imputación es arbitraria y no refleja lo ocurrido en la sala de partos, cuestionando la falta de claridad en las acusaciones y la participación de otros médicos durante el intervalo crítico.

Etiquetas: la rioja anaí gómez homicidio culposo justicia parto abogado
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