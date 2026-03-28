Desmantelan operación de narcomenudeo en Chamical: se incautaron $3,2 millones

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operativo policial en Chamical permitió desarticular una operación de narcomenudeo, supervisado por el Juez Federal Daniel Piedrabuena. Durante el allanamiento realizado en un domicilio del barrio 30 viviendas, se lograron incautar diversos elementos relacionados con el narcotráfico, incluyendo $3.277.800, cuatro teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y más de 557 gramos de marihuana.

Además, se encontraron seis plantas de marihuana en estado de floración, algunas de hasta 2 metros de altura, junto a cuatro motocicletas y otros elementos que podrían estar vinculados al fraccionamiento de drogas. Este operativo es parte de la lucha del Gobierno provincial contra el narcotráfico, un problema que afecta a toda la comunidad.

Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad. Se anticipan más operativos en la región, destacando la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de actividades sospechosas. La colaboración de la comunidad es fundamental para desarticular redes de narcotráfico y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Este suceso pone de relieve la necesidad de fortalecer las instituciones y trabajar en conjunto para erradicar el narcotráfico. La respuesta de las autoridades es un paso significativo hacia la creación de un entorno más seguro, no solo mediante acciones represivas, sino también a través de políticas públicas que aborden las causas subyacentes de este fenómeno social.