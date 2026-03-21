Domingo, 22 de Marzo 2026
Detención de chofer en Nonogasta por fraude en pesaje de nuez millonaria
Policiales

Detención de chofer en Nonogasta por fraude en pesaje de nuez millonaria

Un desvío millonario de nuez fue detectado en Nonogasta, donde un chofer fue detenido tras irregularidades en el pesaje. La intervención policial subraya la necesidad de controles más estrictos en el transporte agrícola.

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Un desvío de nuez fue descubierto en Nonogasta, donde un conductor fue detenido por transportar la producción desde la finca Coralino en Guanchín. Al llegar a la báscula, se identificaron irregularidades en el pesaje, lo que llevó a una búsqueda del volumen de nuez desviado. La policía de la Comisaría de Nonogasta localizó la totalidad del producto agrícola, que había sido abandonado cerca de un puente.

El transportista, de 33 años, fue arrestado bajo la acusación de tentativa de hurto y se encuentra en la División Alcaidía local, a disposición del juez Marcelo Carrizo. Este incidente ha generado inquietud en la comunidad respecto a la seguridad en el transporte de productos agrícolas y la necesidad de implementar controles más estrictos.

La intervención de las fuerzas de seguridad resalta la importancia de los controles en la cadena de suministro agrícola, además de subrayar su papel en la prevención de delitos relacionados con la producción local. Este acontecimiento se produce en un contexto donde la provincia busca fortalecer la producción agrícola y mejorar su infraestructura para el transporte, elementos clave para el desarrollo económico de La Rioja.

Etiquetas: la rioja nonogasta transporte agrícola hurto seguridad producción agrícola
TL;DR

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