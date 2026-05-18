Detención de 'Cucú' en Chilecito: un golpe al delito en la localidad

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El pasado domingo, en un operativo llevado a cabo por el Departamento de Investigaciones de Chilecito, se logró la detención de un delincuente conocido como “Cucú” por su posible implicancia en un caso de robo en grado de tentativa. La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por un magistrado local.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por una mujer de 50 años del barrio Valle de Famatina. Este hecho destaca la importancia de la colaboración de los vecinos en la lucha contra la delincuencia. Después de su captura, el detenido fue trasladado a la comisaría, donde permanece a disposición del juez que lleva el caso.

Se espera que en las próximas horas se realice la indagatoria judicial para definir su situación procesal. La rápida acción de las fuerzas policiales refleja un compromiso con la seguridad de la comunidad, en un contexto donde los delitos contra la propiedad son una preocupación creciente entre los habitantes de la zona.

Las autoridades locales han instado a la población a seguir reportando actos delictivos, resaltando que cada denuncia contribuye a una respuesta más efectiva por parte de las fuerzas del orden. Este tipo de procedimientos son fundamentales para fortalecer la confianza entre la comunidad y las instituciones encargadas de la seguridad.