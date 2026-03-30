Detención en Chilecito: hombre acusado de comercializar drogas por redes sociales

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En un operativo realizado en **Chilecito**, un hombre fue detenido por su implicación en la venta de droga a través de **Facebook**. La intervención se llevó a cabo por la **Unidad Operativa Especial de Lucha contra el Narcotráfico**, en colaboración con la **Justicia Federal**. La investigación reveló que el sospechoso ofrecía estupefacientes en diferentes puntos de la ciudad utilizando esta red social.

Con la información recabada, se solicitó una orden judicial que permitió un allanamiento en una vivienda ubicada en calle **Joaquín V. González**, en el barrio **Centro**. Durante el procedimiento, se arrestó al individuo, quien fue trasladado a la **Alcaidía Policial** de la ciudad Capital como detenido incomunicado y a disposición de la Justicia Federal.

Además, se incautaron varios elementos relevantes para la causa, que se suman al expediente judicial. Esta situación ilustra el creciente uso de plataformas digitales para la comercialización de sustancias ilegales, lo que representa un desafío para las autoridades que deben adaptarse a estos nuevos métodos delictivos.

La **Justicia** se encargará de seguir adelante con las acciones pertinentes para esclarecer el caso y evaluar posibles conexiones con otras actividades similares. La colaboración entre instituciones es fundamental para enfrentar esta problemática en constante evolución.