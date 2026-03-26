Detenida una joven en Urbano III por robo: la policía realizó un allanamiento.

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Una joven de 19 años fue detenida tras un allanamiento realizado por la Comisaría Novena en el barrio Urbano III de la capital de La Rioja. El operativo, que se llevó a cabo en una vivienda de la calle Verónica Páez, se realizó en el marco de una investigación por robo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del Dr. Barría.

Durante la requisa, se recuperó un teléfono celular marca Infinix, modelo Hot 50, que había sido denunciado como sustraído. Las autoridades confirmaron que el dispositivo coincide con las características del caso, lo que facilitó el avance de la investigación.

La detenida, identificada con el apellido Farías y residente en el barrio Virgen de Guadalupe, quedó a disposición de la justicia por el delito de robo. Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el delito y mejorar la seguridad en la provincia. Las fuerzas de seguridad han intensificado estas acciones en los últimos meses, buscando recuperar elementos robados y detener a sospechosos.

A medida que la investigación avanza, se anticipa que se revelen más detalles sobre la posible red de delitos relacionada con la joven. Las autoridades exhortan a la comunidad a colaborar y a denunciar actos delictivos para fortalecer la seguridad en la capital y sus alrededores.