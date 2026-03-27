Detenida una mujer y secuestro de cocaína en operativo en barrio Yacampis

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Efectivos de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un operativo en el barrio Yacampis, donde desbarataron un punto de venta de drogas tras recibir información precisa sobre una vivienda que funcionaba como centro de comercialización de estupefacientes. La intervención se produjo luego de realizar tareas de investigación y vigilancia encubierta, confirmando que una mujer mayor de edad era la encargada del lugar conocido como “kiosquito de drogas”.

El juez federal Daniel Piedrabuena autorizó el allanamiento, resultando en el secuestro de una cantidad considerable de cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo, que se presume proviene de las ventas ilícitas. La mujer detenida fue trasladada a la dependencia policial y se encuentra a disposición del Juzgado Federal de la ciudad, mientras avanzan las diligencias judiciales sobre el material incautado.

Este operativo destaca el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto donde la venta de drogas preocupa a la comunidad. Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar actividades sospechosas, lo que permite una respuesta más efectiva de las fuerzas de seguridad. Además, se enfatiza que las acciones de la Policía Federal incluyen programas de prevención y concientización sobre los riesgos del consumo de drogas, buscando construir un entorno más seguro y saludable.