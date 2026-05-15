Detenido en Banco Rioja: hombre con 22 tarjetas de débito robadas en la mira de la justicia

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Un operativo policial reciente en el anexo del Banco Rioja resultó en la detención de un hombre que poseía 22 tarjetas de débito a nombre de diferentes titulares. La intervención se llevó a cabo en la zona de cajeros automáticos tras la detección de conductas sospechosas por parte del individuo, lo que alertó a las autoridades.

El detenido no pudo justificar la tenencia de la cantidad inusual de tarjetas, lo que generó preocupación en la comunidad sobre el posible uso indebido de estos instrumentos financieros, vinculado a delitos como la usura o estafas virtuales. Las tarjetas fueron secuestradas para realizar las pericias necesarias que permitan identificar a los titulares y determinar su origen.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el sospechoso está a disposición de la Justicia y que las investigaciones están avanzando rápidamente. Se están considerando diversas hipótesis, incluyendo la retención de tarjetas como garantía en préstamos ilegales y operaciones financieras no autorizadas. Las autoridades han intensificado las indagaciones en respuesta a la inquietud generada en la sociedad.