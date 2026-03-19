Detenido un joven tras agredir a sus padres y vandalizar en barrio Libertador

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Un grave incidente de violencia familiar ocurrió en el sector Oeste de la Capital, donde un hombre fue aprehendido tras agredir a sus padres en su vivienda del barrio Libertador. Efectivos policiales intervinieron después de recibir un alerta sobre el ataque, que incluyó agresiones físicas y daños en el mobiliario del hogar.

Según las primeras informaciones, el agresor perdió el control, generando una situación de alta tensión para los presentes y los vecinos. Ante el peligro inmediato, se solicitó la intervención policial para garantizar la seguridad de las víctimas. Los agentes lograron controlar la situación y detuvieron al joven, quien fue trasladado a una sede policial.

El individuo quedó a disposición de la Justicia riojana, que investigará su responsabilidad en el hecho. Las autoridades están trabajando para esclarecer las circunstancias que provocaron el brote de violencia, y en las próximas horas se espera que se ofrezcan más detalles sobre el estado de las víctimas y si existían denuncias previas de maltrato.

Este suceso resalta la problemática de la violencia intrafamiliar en la región, un tema que ha recibido atención tanto de las autoridades como de organizaciones civiles que defienden la protección de las víctimas.