Miércoles, 25 de Marzo 2026
Detenidos en Chilecito: el peligro de encuentros por redes sociales
Policiales

Detenidos en Chilecito: el peligro de encuentros por redes sociales

Un joven de Chilecito fue víctima de extorsión tras el robo de un reloj. Dos sospechosos fueron detenidos durante un operativo policial en Los Sarmientos. La seguridad en la región es una preocupación creciente.

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La comunidad de Chilecito se encuentra alarmada tras un reciente episodio de robo y extorsión que culminó con la detención de dos personas. Un joven denunció que tras recibir a una mujer en su hogar, notó la falta de un reloj plateado y exigió su devolución, lo que llevó a la sospechosa a solicitar dinero a cambio del objeto.

La situación se intensificó cuando la mujer comenzó a enviar mensajes de audio pidiendo sumas de dinero, lo que alertó al joven, quien decidió acudir a la policía. Ante la gravedad de la situación, se organizó un operativo de urgencia por parte de la Brigada Motorizada y la Comisaría Primera, que culminó con la detención de una adolescente de 17 años y un joven de 21 en la esquina de Los Sarmientos.

El juez Alberto Carrizo del Juzgado de Instrucción N° 2 supervisó las requisas en el lugar. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en la región y la necesidad de una respuesta rápida de las fuerzas del orden ante delitos de extorsión y robo, que han aumentado en las últimas semanas. Se prevén más operativos en la localidad para fortalecer la seguridad pública.

Etiquetas: chilecito robo extorsión policía seguridad justicia
TL;DR

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