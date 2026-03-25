Detenidos en Chilecito: el peligro de encuentros por redes sociales

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La comunidad de Chilecito se encuentra alarmada tras un reciente episodio de robo y extorsión que culminó con la detención de dos personas. Un joven denunció que tras recibir a una mujer en su hogar, notó la falta de un reloj plateado y exigió su devolución, lo que llevó a la sospechosa a solicitar dinero a cambio del objeto.

La situación se intensificó cuando la mujer comenzó a enviar mensajes de audio pidiendo sumas de dinero, lo que alertó al joven, quien decidió acudir a la policía. Ante la gravedad de la situación, se organizó un operativo de urgencia por parte de la Brigada Motorizada y la Comisaría Primera, que culminó con la detención de una adolescente de 17 años y un joven de 21 en la esquina de Los Sarmientos.

El juez Alberto Carrizo del Juzgado de Instrucción N° 2 supervisó las requisas en el lugar. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en la región y la necesidad de una respuesta rápida de las fuerzas del orden ante delitos de extorsión y robo, que han aumentado en las últimas semanas. Se prevén más operativos en la localidad para fortalecer la seguridad pública.