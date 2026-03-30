Detenidos en La Pampa por caza ilegal: dos hombres de La Rioja involucrados

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La policía de la Comisaría Departamental Telén en La Pampa detuvo a dos hombres de La Rioja por caza ilegal durante un patrullaje preventivo. Los individuos fueron interceptados mientras intentaban salir de un campo en una camioneta Ford Ranger blanca junto a un grupo de cinco personas.

Durante la intervención, se constató que al menos uno de los detenidos no poseía los permisos necesarios para cazar, a pesar de que uno de ellos afirmaba ser propietario de un establecimiento en la zona. Las verificaciones digitales revelaron que ninguno contaba con la autorización requerida para estar en el lugar ni para realizar actividades cinegéticas. En el vehículo se encontraron tres armas de fuego desenfundadas y listas para usar, lo que infringe gravemente la ley.

Las autoridades labraron un acta de infracción a la Ley Provincial N° 1194 de Recursos Naturales, que regula la caza en La Pampa. Este operativo es parte de un esfuerzo más amplio para combatir la caza ilegal, que amenaza la biodiversidad y se realiza sin los debidos controles. La acción subraya la necesidad de respetar las normativas y proteger el medio ambiente.