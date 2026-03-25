Miércoles, 25 de Marzo 2026
El fiscal Diego Torres Pagnussat se encuentra en estado crítico tras un accidente trágico
Policiales

El fiscal Diego Torres Pagnussat se encuentra en estado crítico tras un accidente trágico

El fiscal Diego Torres Pagnussat sufrió graves lesiones tras ser impactado por una motocicleta mientras circulaba en bicicleta. La comunidad judicial está consternada y espera su traslado a Córdoba para recibir atención especializada. Se intensificará la concientización sobre seguridad vial.

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Un grave accidente de tránsito ha conmocionado a la comunidad judicial de La Rioja, tras involucrar al fiscal Diego Torres Pagnussat mientras circulaba en bicicleta. Fue impactado por una motocicleta en un hecho que aún se encuentra bajo investigación.

El fiscal sufrió múltiples lesiones, incluyendo golpes y fracturas significativas. Debido a la gravedad de su estado, se decidió su traslado inmediato a la provincia de Córdoba para recibir atención médica especializada. Fuentes extraoficiales han indicado que el traslado es inminente, dada la complejidad del tratamiento que requiere.

La situación ha generado preocupación entre colegas y miembros de la comunidad judicial, quienes han expresado su solidaridad y deseos de recuperación para Torres Pagnussat. Este incidente ha puesto de relieve la necesidad de reflexionar sobre la seguridad vial, especialmente en relación a la convivencia entre ciclistas y motociclistas en las vías públicas.

Se espera que en las próximas horas se brinden actualizaciones sobre su estado de salud, mientras la comunidad judicial permanece unida en la esperanza de su pronta recuperación.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito fiscal seguridad vial comunidad judicial salud
TL;DR

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