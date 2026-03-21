Sábado, 21 de Marzo 2026
Empresario enfrenta 3 años de prisión condicional tras accidente en Ruta 141
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Empresario enfrenta 3 años de prisión condicional tras accidente en Ruta 141

Ángel Romero Leo, empresario condenado a 3 años de prisión condicional por el accidente que causó la muerte de Mario Carrizo, destaca la gravedad de la conducción imprudente. Su inhabilitación para manejar por 6 años resalta la urgencia de mejorar la seguridad vial.

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Ángel Romero Leo, un empresario inmobiliario de 42 años, fue condenado a 3 años de prisión condicional tras aceptar su culpabilidad en un siniestro vial que resultó en la muerte de Mario Carmelo Carrizo, de 69 años. La sentencia se dictó en una audiencia donde se confirmó que el accidente ocurrió el pasado domingo en la Ruta 141, cuando Romero Leo, al volante de una Volkswagen Amarok, intentó sobrepasar imprudentemente a un camión, chocando de frente contra la Toyota Hilux en la que viajaba la víctima junto a su esposa.

El impacto fue fatal para Carrizo, quien falleció en el acto, mientras que su acompañante resultó con heridas leves. Durante el juicio, se destacó el testimonio conmovedor de la esposa de la víctima, quien intentó comunicarse con Carrizo sin obtener respuesta. Romero Leo, que llegó a los tribunales en silla de ruedas debido a una fractura en su pie izquierdo, fue encontrado responsable de homicidio culposo por conducción imprudente y negligente.

El juez Pablo Leonardo León homologó un acuerdo que permitió un juicio abreviado. La condena implica que Romero Leo no cumplirá tiempo en prisión, a menos que infrinja las condiciones impuestas, además de recibir una inhabilitación de 6 años para conducir. Este caso resalta las trágicas consecuencias de la conducción imprudente y la necesidad de reflexionar sobre la seguridad vial.

Etiquetas: la rioja ruta 141 accidente de tránsito homicidio culposo seguridad vial justicia
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