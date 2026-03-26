Jueves, 26 de Marzo 2026
Escuela en Chilecito sufre robo y vandalismo: comunidad reclama seguridad urgente
Policiales

Escuela en Chilecito sufre robo y vandalismo: comunidad reclama seguridad urgente

Un ataque a un colegio en Chilecito dejó daños materiales y el robo de luminarias LED. La policía investiga el acceso forzado y busca identificar a los responsables de este vandalismo.

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La comunidad educativa de Chilecito se encuentra en estado de alerta tras un incidente de inseguridad que afectó a uno de sus colegios. Recientemente, la casera del establecimiento descubrió una escalera colocada de manera irregular, lo que la llevó a alertar sobre la situación. Una inspección posterior reveló la falta de luminarias LED y signos de intrusión por parte de personas ajenas al lugar.

Según el Departamento de Investigaciones, los delincuentes accedieron al edificio a través de un ventanal trasero dañado, que estaba cubierto con cartones. Durante su incursión, forzaron varias aberturas internas, causando daños materiales en distintos sectores del colegio. La cantina escolar fue uno de los puntos más afectados, encontrándose mercadería esparcida por el suelo, lo que sugiere un ingreso violento y un desorden general.

La vicedirectora del colegio presentó una denuncia formal, lo que ha llevado a que la causa sea caratulada como “averiguación de supuesto robo”. En estos momentos, la policía local está realizando peritajes en los sectores dañados y recolectando testimonios en busca de identificar a los responsables del ataque. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y mejorar la seguridad en los establecimientos educativos de la región.

Etiquetas: chilecito inseguridad robo educación policía vandalismo
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