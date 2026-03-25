Extorsión en Chilecito: dos jóvenes detenidos por un reloj perdido en un encuentro íntimo

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Un estudiante de 25 años denunció un caso de extorsión tras recibir a una joven en su domicilio en Chilecito. Según la denuncia presentada en la Comisaría Primera, el joven había acordado un encuentro con la mujer a través de redes sociales. Al finalizar la cita, notó que le faltaba un reloj plateado que guardaba en su habitación, lo que lo llevó a exigir su devolución.

La situación se tornó delictiva cuando la joven reconoció tener el objeto y comenzó a solicitar dinero a cambio de devolverlo. El denunciante reportó haber recibido constantes pedidos de dinero y mensajes amenazantes. Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Brigada Motorizada y la Comisaría Primera, organizaron un operativo en Los Sarmientos donde lograron detener a una adolescente de 17 años y a un joven de 21 años que la acompañaba.

Este incidente resalta la vulnerabilidad de los jóvenes ante la criminalidad y la pronta respuesta de las autoridades, quienes actuaron rápidamente para evitar un desenlace más grave. Las autoridades locales han instado a la comunidad a estar atenta y a reportar situaciones sospechosas para fortalecer la seguridad ciudadana.