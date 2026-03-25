Miércoles, 25 de Marzo 2026
Extorsión en Chilecito: dos jóvenes detenidos por un reloj perdido en un encuentro íntimo
Policiales

Extorsión en Chilecito: dos jóvenes detenidos por un reloj perdido en un encuentro íntimo

Un estudiante de 25 años denunció extorsión en Chilecito tras perder un reloj tras una cita programada por redes sociales. La policía detuvo a un joven de 21 y una adolescente de 17 en el operativo. Este caso resalta el aumento de delitos en la zona y la necesidad de denunciar situaciones sospechosas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 48 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un estudiante de 25 años denunció un caso de extorsión tras recibir a una joven en su domicilio en Chilecito. Según la denuncia presentada en la Comisaría Primera, el joven había acordado un encuentro con la mujer a través de redes sociales. Al finalizar la cita, notó que le faltaba un reloj plateado que guardaba en su habitación, lo que lo llevó a exigir su devolución.

La situación se tornó delictiva cuando la joven reconoció tener el objeto y comenzó a solicitar dinero a cambio de devolverlo. El denunciante reportó haber recibido constantes pedidos de dinero y mensajes amenazantes. Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Brigada Motorizada y la Comisaría Primera, organizaron un operativo en Los Sarmientos donde lograron detener a una adolescente de 17 años y a un joven de 21 años que la acompañaba.

Este incidente resalta la vulnerabilidad de los jóvenes ante la criminalidad y la pronta respuesta de las autoridades, quienes actuaron rápidamente para evitar un desenlace más grave. Las autoridades locales han instado a la comunidad a estar atenta y a reportar situaciones sospechosas para fortalecer la seguridad ciudadana.

Etiquetas: chilecito extorsión policía seguridad ciudadana delitos jóvenes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2534 articles →

Artículos relacionados

La moto incendiada en Desiderio Tello despierta inquietud en los vecinos de la zona

Policía actúa rápidamente para salvar la vida de un niño tras accidente en Famatina

Ulapes conmocionada: mujer gravemente herida tras accidente doméstico
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar