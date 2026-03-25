Miércoles, 25 de Marzo 2026
Gendarmería actúa contra la pesca ilegal y salva aves en La Rioja y Córdoba
Policiales

Gendarmería actúa contra la pesca ilegal y salva aves en La Rioja y Córdoba

Controles de Gendarmería en La Rioja y Córdoba revelaron el tráfico ilegal de fauna silvestre y pesca sin autorización, destacando la captura de aves protegidas. Esta acción subraya la urgencia de combatir estas prácticas que amenazan la biodiversidad local.

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Controles realizados en rutas de La Rioja y Córdoba por parte de la Gendarmería Nacional han revelado el traslado ilegal de fauna silvestre y pesca sin autorización. Estos operativos buscan combatir el tráfico de especies protegidas y asegurar el cumplimiento de normativas ambientales.

Uno de los operativos más significativos tuvo lugar en la Ruta Nacional 38, donde se detuvo un vehículo con jaulas que contenían aves vivas, como benteveos y jilgueros, cuya captura es ilegal. Este hecho resalta la problemática del tráfico de fauna, que afecta la biodiversidad y contraviene la ley.

En otro control en Córdoba, a la altura de Las Higueras, se interceptó un automóvil que transportaba un ave silvestre, la corbatita, también protegida. Además, en la Ruta Nacional 8 cerca de Sampacho, se confiscó un cargamento de pescados, incluyendo surubí y dorado, que se transportaban sin la documentación necesaria.

Finalmente, en un control en Villa María, se detectó una camioneta con bagres y pejerrey sin la documentación correspondiente, lo que llevó al decomiso de los ejemplares. Estos operativos evidencian la colaboración entre fuerzas de seguridad y entidades ambientales para proteger la fauna silvestre y regular la actividad pesquera en la región.

Etiquetas: la rioja gendarmería tráfico de fauna controles ambientales ruta nacional 38 conservación de especies
TL;DR

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