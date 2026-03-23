Lunes, 23 de Marzo 2026
Grave estado de salud de un hombre tras apuñalamiento en barrio 1º de Diciembre
Policiales

Grave estado de salud de un hombre tras apuñalamiento en barrio 1º de Diciembre

Un hombre resultó gravemente herido en el barrio 1º de Diciembre tras una pelea el sábado, sufriendo un hemotórax que lo llevó a terapia intensiva. La comunidad exige más seguridad.

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Un hombre resultó herido el sábado por la tarde en el barrio 1º de Diciembre, en la intersección de calles Galaxia y Venus, durante una gresca. La víctima sufrió una grave lesión en el tórax y fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Enrique Vera Barros tras un ataque con un destornillador.

Los efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a la víctima en el suelo con una herida profunda. Un testimonio de una vecina indica que el agresor usó un elemento punzante durante la pelea. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad, que exige mayores medidas de seguridad.

El servicio de emergencias médicas asistió al herido, quien presenta un hemotórax debido a la perforación de un pulmón. Además, el personal policial y de sumario judicial está llevando a cabo las investigaciones correspondientes para aclarar los hechos. La situación ha suscitado un fuerte debate en los medios sobre la violencia en los barrios y la necesidad de políticas para mejorar la seguridad ciudadana.

Etiquetas: la rioja barrio 1º de diciembre violencia agresión policía seguridad ciudadana
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