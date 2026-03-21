Hombre sufre graves quemaduras tras incendio que destruyó su hogar en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre sufrió quemaduras graves tras un incendio total en su vivienda en la madrugada del domingo. La causa del fuego fue el descuido con una colilla de cigarrillo, que se propagó rápidamente por el inmueble. El siniestro fue controlado por el personal de la Subcomisaría Anguinán y los Bomberos Voluntarios, bajo la dirección de la oficial Magalí Castillo.

Una vez extinguido el fuego, el equipo de emergencias médicas estabilizó al afectado y lo trasladó en ambulancia al nosocomio público más cercano. Según el parte médico, presenta quemaduras de segundo grado en el treinta y seis por ciento de su cuerpo y fue derivado a la unidad de cuidados intensivos para un tratamiento más especializado.

Este incidente subraya la necesidad de prevención y vigilancia en el uso de productos que puedan causar incendios. Las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en un clima propenso a la propagación de fuegos. En lo que va del año, se han registrado varios incendios en la región, lo que ha llevado a un aumento en las campañas de concientización sobre el manejo seguro de fuentes de ignición.