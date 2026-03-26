Jueves, 26 de Marzo 2026
Inseguridad en Chilecito: escuela vandalizada genera alarma entre padres y docentes
Policiales

Inseguridad en Chilecito: escuela vandalizada genera alarma entre padres y docentes

Un robo en una escuela de Chilecito ha generado preocupación en la comunidad educativa, evidenciando la creciente inseguridad en las instituciones. Los daños son significativos y las autoridades investigan el hecho.

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Un hecho delictivo reciente en una escuela de Chilecito ha generado alarma entre la comunidad educativa. Se reportó un robo que dejó importantes daños materiales en el establecimiento, lo que ha intensificado la preocupación por la seguridad en las instituciones educativas de la región.

Los delincuentes habrían ingresado por un ventanal trasero dañado y, tras causar destrozos en la cantina, se presume que escaparon por otro sector interno también forzado. El lugar presentaba golosinas y mercadería esparcidas, evidenciando un ingreso violento. Además, se robaron reflectores y varios sectores del edificio sufrieron daños significativos.

La vicedirectora del establecimiento denunció la situación ante el Departamento de Investigaciones Chilecito, donde la causa fue caratulada como “averiguación de supuesto robo”. Este incidente resalta la creciente inseguridad que enfrentan las escuelas, generando un clima de incertidumbre que afecta el desarrollo normal de las actividades escolares.

La comunidad educativa de Chilecito, junto con padres y docentes, demanda medidas efectivas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y proteger a los estudiantes. La discusión sobre la seguridad en las escuelas se vuelve cada vez más relevante en el debate público.

Etiquetas: chilecito robo inseguridad comunidad educativa departamento de investigaciones educación
TL;DR

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