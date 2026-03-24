Inseguridad en el Barrio Ricardo Primero: abuela asaltada y encerrada por delincuentes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hecho de **inseguridad** en el **Barrio Ricardo Primero** ha generado una gran preocupación entre los vecinos. Delincuentes ingresaron al hogar de una mujer mayor, sustrayendo varios objetos de valor y dejándola encerrada, lo que agravó su situación de vulnerabilidad.

El personal policial llegó rápidamente tras recibir el aviso y, al encontrar a la víctima atrapada, tuvo que **derribar la puerta** para rescatarla. Esta acción fue crucial para asegurar su integridad física, ya que la mujer no podía salir debido a la fuerza utilizada por los delincuentes en los accesos.

Afortunadamente, la mujer fue rescatada y se encuentra fuera de peligro, aunque se mostró **visiblemente afectada** por el episodio. Un equipo de emergencias proporcionó el apoyo emocional necesario para ayudarla a sobrellevar el trauma del robo y el encierro.

Las autoridades locales han comenzado las investigaciones para identificar a los responsables del robo, realizando las pericias correspondientes en la vivienda con el fin de esclarecer los hechos y localizar a los delincuentes, quienes aún permanecen prófugos.