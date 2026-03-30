Intensa búsqueda de un hombre en Olta: desaparecido en un espejo de agua

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Un operativo de rescate se ha activado en la localidad de Olta debido a la desaparición de un hombre en un espejo de agua. Personal policial y organismos especializados están trabajando en la zona para realizar un relevamiento y asegurar el área, con el fin de garantizar la seguridad y localizar al desaparecido.

Las autoridades han implementado todas las medidas de seguridad necesarias y se ha notificado a las autoridades judiciales sobre la situación. Además, personal especializado en rescate se ha sumado a las tareas de rastrillaje para intensificar la búsqueda.

Se espera la llegada del Centro de Asistencia y Prevención de Emergencias (CAPE) para colaborar en el operativo. Mientras tanto, las autoridades locales han solicitado a la población que se mantenga alejada del área durante el desarrollo de las tareas de rescate, resaltando la importancia de seguir las indicaciones de seguridad en lugares con potenciales riesgos, como los cuerpos de agua.

La comunidad permanece a la expectativa de novedades sobre el estado del desaparecido y el avance de la búsqueda, que se desarrolla con urgencia dada la gravedad del incidente.