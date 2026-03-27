Viernes, 27 de Marzo 2026
Investigación en curso por cédula falsa en caso de Violencia de Género en La Rioja
Policiales

Investigación en curso por cédula falsa en caso de Violencia de Género en La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja envió actuaciones al Consejo Profesional de Abogados tras detectar un documento apócrifo en un caso de Violencia de Género. La situación podría acarrear responsabilidades penales y disciplinarias.

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El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja ha decidido remitir al Consejo Profesional de Abogados y Procuradores actuaciones relacionadas con un documento apócrifo que exigía el pago de una tasa de justicia en un juzgado de Violencia de Género. Esta acción se enmarca en una investigación sobre la posible implicación de abogados en la creación y circulación de dicha cédula judicial.

El TSJ analizó un expediente tras un informe de la Secretaría del Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 1, que reportó irregularidades en un caso penal. Se detectó que el imputado presentó una notificación falsa, que aparentaba ser emitida por el Juzgado, intimando al pago de una suma de dinero.

La verificación de los registros judiciales confirmó que el documento no había sido confeccionado por personal autorizado y no estaba registrado en los sistemas oficiales. Esto refuerza las sospechas sobre la existencia de documentación falsa. Las implicaciones de este tipo de actos son graves, ya que pueden acarrear consecuencias penales y responsabilidades disciplinarias para los abogados involucrados.

Como resultado, el TSJ envió copia certificada de las actuaciones al Consejo Profesional, que evaluará la conducta de los abogados matriculados y determinará posibles responsabilidades.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia abogados documentación apócrifa violencia de género justicia
TL;DR

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