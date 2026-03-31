Investigación en curso tras el hallazgo de un cuerpo en el Dique de Olta

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Un trágico hallazgo ocurrió en el Dique de Olta, donde se encontró a una persona sin vida, un suceso que ha generado gran conmoción en la comunidad. El descubrimiento fue realizado por personal de seguridad durante tareas de rutina en la zona. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada por las autoridades, que continúan investigando las circunstancias de su muerte.

La Policía de la Provincia se encuentra llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el caso, incluyendo la realización de una autopsia que podría aportar información crucial. El Gobernador de la Provincia ha expresado su apoyo a las autoridades policiales y a la comunidad, instando a la población a colaborar si poseen información relevante.

Las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que mantengan la calma y eviten la difusión de rumores hasta que se obtenga información verificada. La llegada de peritos forenses al lugar es un paso importante para recolectar evidencias que ayuden a resolver el caso, mientras la comunidad espera respuestas y justicia.

A pesar de la tristeza generada por este incidente, las actividades en la zona continúan con normalidad. Sin embargo, la situación ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad en espacios públicos, lo que ha llevado a exigir medidas más estrictas en el área.